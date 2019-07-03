Эксперты назвали, в чем сила лидеров Национального рейтинга инвестклимата

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Факторы, способствующие успеху регионов лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, назвали эксперты Российского экономического университета им. Плеханова.

Напомним, в 2018 году Тюменская область занимала в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата первое место. В 2019 году наш регион занял третье место, но практически не отстал от главных лидеров - Республики Татарстан и Москвы. Разрыв в показателях в тройке победителей минимален. Татарстан уступил Москве менее одного балла, а отрыв Тюменской области от Москвы составил не более одного балла.

"Удержаться в тройке лидеров вместе с такими сильными регионами, как Москва и Республика Татарстан, остаться инвестиционным лидером в Уральском федеральном округе - это замечательно. Здоровая конкуренция между регионами в деле улучшения инвестклимата способствует взаимному обмену лучшими практиками. Тюменская область активно перенимает наиболее эффективные механизмы привлечения инвесторов, разработанные в других субъектах Российской Федерации. Рейтинг для нас - не самоцель, а очень хороший инструмент, помогающий достигать главных результатов - развития нашей экономики, повышения уровня и качества жизни тюменцев", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

В обзоре, который подготовила доцент кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Лидия Архипова, отмечается, что фактор № 1 — развитие инвестиционного климата. Документ опубликовало информационное агентство "РЭУ Аналитика".

Примечательно, что в топ вошел лишь один сырьевой регион — Тюменская область (доля добывающих предприятий в ВРП — 54%), что свидетельствует о постепенном смещении приоритетов российской экономики в сторону обрабатывающего сегмента.

Фактор № 2 — развитие бизнеса в рамках малого и среднего предпринимательства (МСП). Оно отражает способность регионов самостоятельно реализовать экономические интересы. Если все субъекты хозяйственных отношений получают доход, превышающий расходы, то в итоге они достигают основной стратегической цели — повышения уровня жизни населения — и могут противостоять внутренней и внешней нестабильности.

В экономике России доминирующее положение занимают крупные и крупнейшие компании. Небольшим организациям невозможно пробиться на многие товарные рынки. Уровень развития российского бизнеса очень низкий. Его доля в ВРП страны составляет лишь 21,9%. Для сравнения: в Германии 50% ВВП создается в сфере МСП. Президент России Владимир Путин поставил задачу повысить к 2030 году долю МСП до 40%.

Фактор № 3 — эффективность управленческих команд в субъектах. В 2018 году подведены результаты VI рейтинга эффективности управления в российских субъектах, подготовленного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Верхние пять строчек занимают Тюменская (новый губернатор), Белгородская области, Чеченская Республика, Калужская область и Ямало-Ненецкий автономный округ (новый губернатор). Во второй пятерке Санкт-Петербург (новое руководство и рост финансово-экономических показателей), Тульская область, Москва, Чукотский автономный округ и Ленинградская область (повышение эффективности социальной политики).

Фактор № 4 — низкая производительность труда. Она отражает экономическую эффективность производства, характеризует степень его результативности и в конечном итоге определяет уровень жизни населения. Причины низкой производительности труда заключаются в неэффективной отраслевой структуре экономик субъектов РФ.

В регионах-аутсайдерах по индексу производительности труда сформировалась однополярная структура экономики: преобладает либо аграрный сектор, либо добывающие отрасли. Так, в экономике Ингушетии, Чечни, Северной Осетии преобладают сельское хозяйство (его доля в ВРП составляет 10%, средняя по РФ — 4%), торговля и строительство. Аграрная экономика сопровождается высоким, по сравнению со средним по России, уровнем безработицы: 27, 14 и 12% соответственно.

В свою очередь, добывающая отрасль значительно сужает возможности роста производительности труда в силу снижения темпов роста ВРП и использования рабочей силы невысокой квалификации.

Фактор № 5 — низкая инновационная активность. Если в 2010 году в России инновационная активность организаций составляла 9,5%, то к концу 2017 года она снизилась до 8,5%. Россию опережают такие страны, как Румыния (12,8%), Чили (17,9%), Польша (21%) и Латвия (25,5%).

Как правило, все мощные регионы-инноваторы относятся к числу наиболее развитых с точки зрения социально-экономических достижений и производства ВРП. Региональным властям необходимо повышать инновационную активность организаций, так как это самый эффективный шаг к устойчивому росту. Наибольших успехов в этом достигли три региона: Чувашская Республика (24,7%), Республика Татарстан (22,2%) и Пензенская область (27%). Отсутствуют какие-либо достижения инновационной экономики в Чеченской Республике (инновационная активность составляет 0,2%), Карачаево-Черкессии (1,8%) и Тыве (1,8%).

Фактор № 6 — качество, или эффективность, государственного управления. Существует четкая взаимосвязь качества государственного управления и эффективности бюджетных расходов. Предложения о перераспределении полномочий между федеральным центром и регионами по вопросам эффективности государственного управления и государственных расходов, а также повышения прозрачности расходов региональных бюджетов обсуждаются на статусных форумах и конференциях.

В случае повышения эффективности управления доходами и расходами бюджетов кредитоспособность и инвестиционная привлекательность регионов повышаются. В тоже время ежегодная поддержка регионов с помощью дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности порождает иждивенческие настроения и снижает мотивацию регионального менеджмента и бизнеса. Развитие конкуренции между регионами — более современный инструмент управления.

Фактор № 7 — поиск резервов для повышения уровня жизни населения. В майских указах президента Владимира Путина идет речь о снижении уровня бедности населения в два раза к 2024 году. В 2017 году, по данным Росстата, он составлял 13,2%. То есть доходы более 13% граждан ниже величины прожиточного минимума.

Справедливо отмечено, что если брать за основу 2017 год, то уровень бедности должен снизиться как минимум до 6,6%. Это труднодостижимый результат, так как реальные доходы населения не растут и значительного роста ВВП не происходит. Самый высокий уровень бедности отмечен в Ингушетии, Республике Алтай и Еврейской автономной области.

Большинство проблем социального блока экономики регионов трудно решить, они требуют значительных усилий не только от центра, но и от региональных органов власти. Все вышеперечисленные факторы, в случае их позитивного развития, оказывают синергетический эффект и положительно влияют на уровень и качество жизни населения России.

Соб. инф.