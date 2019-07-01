Триста десять лет назад войска Петра I победили в Полтавской битве

| Фото: mil.ru/П.Д. Мартен. Битва при Полтаве. 1720 год | Фото: mil.ru/П.Д. Мартен. Битва при Полтаве. 1720 год

В 1709 году русские войска Петра I одержали победу над армией шведского короля Карла XII и добились перелома в ходе Северной войны.

Весной 1708 года Карл XII вторгся в пределы России и повернул на Украину. Он состоял в тайной переписке с украинским гетманом Иваном Мазепой. Многие в казачьей старшине были недовольны положением Украины в составе России. Они считали, что вольности старшины и малороссийских шляхтичей урезаны. Сказывались и тяготы Северной войны. 20 тыс. запорожцев сражались в "Ливонском краю". Украинский гетман Иван Мазепа мечтал об Украине, вассальной Швеции, и обещал шведам квартиры для армии, продовольствие, военную поддержку запорожского войска.

В момент шведского вторжения положение для России складывалось неблагоприятно. На Дону и за Волгой был двойной мятеж: бунтовали казаки Булавина и башкиры. С севера из Прибалтики на помощь Карлу XII спешил генерал Левенгаупт с 16-тысячным войском и 8 тыс. подвод, которые везли трехмесячный запас продовольствия для шведской армии, пушки и порох. Из Финляндии двигался другой шведский полководец Любенер с 14-тысячным отрядом. Ему было предписано овладеть Петербургом и Новгородом.

Но все случилось не по сценарию Карла. Донских казаков подавили. Любенера отбросили обратно в Финляндию. С Мазепой на сторону шведов перешли 3 тыс. казаков, потом подошли еще 8 тыс. запорожцев, но их боеспособность оставляла желать лучшего. Продовольственные склады в Батурине, созданные Мазепой для Карла XII, захватила русская армия. Планы втянуть в войну с Россией Турцию и крымских татар успеха не имели.

28 сентября 1708 года "летучий отряд" русской армии под командованием Петра I атаковал корпус Левенгаупта у д. Лесной, во владениях Речи Посполитой. Появление русских застало шведов врасплох, русские выиграли сражение. Позже Петр называл битву при Лесной "матерью Полтавской виктории". Далее и шведские и российские войска двинулись в направлении Полтавы. В марте 1709 года к Карлу XII пришла новая подмога из Запорожской Сечи: отряд в 8 тыс. всадников с кошевым атаманом Горденком во главе. Александр Меншиков двинул свои полки за днепровские пороги. 14 мая 1709 года они взяли Запорожскую Сечь. Почти все ее защитники пали мертвыми, Сечь была уничтожена.

Карл XII осадил тем временем Полтаву. Шведы пытались штурмовать город, но безуспешно. На выручку поспешил Меншиков. Через месяц подошел Шереметев, потом и сам Петр. У села Крутой берег собрались главные силы российской армии - 42 тыс. регулярных и 5 тыс. нерегулярных войск.

Генеральное сражение, во многом решавшее судьбу всей Северной войны, состоялось 27 июня 1709 года Командование российскими войсками было поручено трем военачальникам: Меншикову, Шереметеву, Брюсу. Общее руководство осуществлял сам Петр I.

Шведский и русский монархи непосредственно участвовали и битве. Петр вел свои войска в атаку, шведские пули прострелили седло царя и шляпу. Карл, раненный в ногу еще до Полтавского боя, велел носить себя в носилках перед шведскими рядами. В результате битвы армия короля Карла XII была настолько обескровлена, что уже не могла вести активных наступательных действий. Сам он с Мазепой сумел бежать и скрылся на территории Османской империи в Бендерах. Военное могущество Швеции было подорвано, и в Северной войне произошел перелом в пользу России.

Шведская армия на Украине перестала существовать. Карл XII и Мазепа укрылись в турецких пределах в молдавском г. Бендеры. Мазепа так и кончил свои дни в Турции. Карл XII вернулся в Швецию и продолжил борьбу с Россией. Петр же после битвы пировал в палатках со своим офицерством и с пленным шведским генералитетом. За столом царь пил за здоровье шведов и называл их своими учителями. Позже пышно отпраздновали Полтавскую победу в Москве - с парадом войск и салютом.

Использована информация Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество".