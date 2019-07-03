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Ревнивая тюменка избила мужчину скалкой

Происшествия, 14:27 03 июля 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Женщину, подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, задержали в Тюменском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В медицинское учреждение с. Борки доставили местного жителя с телесными повреждениями. Накануне 52-летний потерпевший вместе со своей сожительницей распивал алкоголь. 59-летняя женщина обвинила своего возлюбленного в неверности и избила его скалкой. После чего, ушла из квартиры, мужчина вызвал скорую помощь. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

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# Борки , избиение

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