Шарохинский фестиваль в Голышманово собрал гостей со всей России

| Фото: со страницы "Шарохинский фестиваль народного творчества" во "ВКонтакте" | Фото: со страницы "Шарохинский фестиваль народного творчества" во "ВКонтакте"

Более 800 человек участвовали в подготовке пятого Шарохинского фестиваля народного творчества, который прошел в Голышмановском городском округе, сообщает администрация муниципалитета.

На лесной поляне в северо-восточной части п. Голышманово раскинулось "древнее поселение" с торговыми рядами, стилизованными избами со старинной утварью, сеновалами, сараями. Мужчины были одеты в льняные косоворотки, женщины – в расшитые платья, платки, венки и кокошники. Многие были в костюмах сказочных персонажей. Проводились народные игры, обряды и ремесленные мастер-классы. Участники фестиваля кружились в хороводах и плясках, звучали русские песни.

Фестиваль посвящен талантливому земляку Леонид Ивановичу Шарохе – заслуженному артисту РСФСР, ведущему солисту Омского государственного народного хора. Он побывал с гастролями в 47 странах. В числе почетных гостей праздника были родственники Леонида Шарохи – старшая дочь Надежда Казак из Сочи и супруга Людмила Петровна.

"Эмоции переполняют мое сердце, видела в Интернете сюжеты с прошлых фестивалей, но наяву оказывается масштаб гораздо больше, - сказала Людмила Шароха. - Большое спасибо, за сохранение памяти его творчества".

На массовые гуляния прибыли гости из Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, Челябинской, Свердловской, Омской, Курганской, Ивановской областей, Перми, Новосибирска, Сочи, Санкт-Петербурга, Москвы.

Местные артисты подготовили концертную программу для Шарохинского фестиваля. Хор "Россияночка" исполнил гимн Шарохинского фестиваля, созданный при поддержке депутата Ивана Квитка. Музыку написал Евгений Дербенко из города Орёл, слова – Святослав Бабушкин из Алтайского края.

Старинный обряд чествования своего Рода – украшение Шарохинского фестиваля. Маленькие хороводы плавно перерастали в большой. Порой он переходил в пляску и отличался замысловатым рисунком.

Гости активно включались в народные игры "Ручеек" и "Капканы". По мнению посетителей фестиваля, церемония открытия получилась эффектной.