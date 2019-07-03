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Роспотребнадзор работает над созданием календаря прививок для людей старшего возраста

Общество, 19:00 03 июля 2019

72.rospotrebnadzor.ru/ | Фото: 72.rospotrebnadzor.ru/

Создать календарь прививок для людей старшего возраста, чтобы в том числе обеспечить рост средней продолжительности жизни в России, предлагает Роспотребнадзор. Об этом сказала руководитель, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, сообщает ведомство.

Увеличение продолжительности жизни в России до 78 лет к 2024 году является одной из целей национального проекта "Демография", а к 2030 году этот показатель должен вырасти до 80 лет.

"Учитывая, что стоит задача увеличение средней продолжительности жизни и удельный вес населения старшего возраста растет и будет расти, предложения по разработке национального календаря для людей этого возраста – наша задача. Как защищать людей старшего возраста с помощью прививок от различных инфекционных угроз – такая задача поставлена перед учеными научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора, и я уверена, что она будет в скором времени решена", – отметила Анна Попова.

Руководитель Роспоторебнадзора напомнила, что сейчас национальный календарь прививок в первую очередь ориентирован на детей, и только недавно в него была внесена вакцинация от кори для граждан до 55 лет, входящих в группы риска.

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# вакцинация , Роспотребнадзор

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