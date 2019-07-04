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Фонд "Потеряшки" ищет фотографа

Общество, 10:08 04 июля 2019

https://vk.com/poteriashki | Фото: https://vk.com/poteriashki

Фотографов для фотосъемок кошек и собак на передержках ищет благотворительный фонд "Потеряшки", сообщает пресс-служба фонда.

Не секрет, что красивые фото - это 80 % успешного устройства "потеряшек" в новые дома и семьи.

"От нас - указание автора под фото и искренняя благодарность. Вам - море позитива, общение с нашими пушистиками и бесценный опыт фотосъемки животных. Нашим подопечным - красивые фотографии и скорейший переезд домой. Фонду - возможность помогать новым нуждающимся животным", - говорят сотрудники фонда.

Портфолио шлите в лс.

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# фонда Потеряшки , фотографы

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