Тюменцам предлагают выставить половики на фестивале "Знаменитые ковры"

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Открыт прием заявок на участие в открытом региональном фестивале-выставке половиков "Знаменитые ковры", который начнется в парке Заречный в Тюмени 27 июля в 12 часов, сообщает Центр татарской культуры.

На конкурс принимают половики и коврики любой формы (круглые, овальные, квадратные, прямоугольные), выполненные в любой технике и жанре. Изделия должны быть изготовлены вручную. Размер половика и коврика должен быть от 0,5 метра и больше. К изделию необходимо приложить следующую информацию: имя автора, название, год создания и контакты.

До 20 июля необходимо принести снимки, на которых запечатлены изделия, и заявку на участие по адресу: ул. Щербакова, 4/11. Телефоны для справок: 78-35-70, 69-35-56. Фотографии и заявки можно направить с пометкой "фестиваль-выставка половиков" по электронной почте: tztk@yandex.ru. Каждый мастер может представить на конкурс до пяти работ.

На фестивале-выставке половиков, который пройдет 27 июля в парке Заречный, зона отдыха Заречных микрорайонов, ожидаются мастер-классы. Будет организована фотозона "Подзорина крученая".

Подведение итогов фестиваля-выставки состоится 27 июля на национальном татарском празднике "Сабантуй". Авторы лучших работ получат дипломы по номинациям "Традиция", "Скатертью дорога", "Узорная мозаика", "Старая сказка на новый лад", "Деревенские половики", "Пестрые половики".