Факт незаконной вырубки деревьев выявлен в Упоровском районе

| Фото: Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Ущерб на сумму 1,2 млн рублей нанесли должностные лица Упоровского филиала Тюменской авиабазы, незаконно вырубившие деревья в Упоровском лесничестве, сообщает департамент лесного комплекса региона.

В Емуртлинском лесничестве Упоровского лесничества нарушители вырубили 44 хвойных дерева. Сотрудники лесного надзора составили акты о нарушении и передали в следственные органы для расследования.

Возбуждено уголовное дело, собрана доказательная база, в ближайшее время материалы будут переданы в суд.

В случае обвинительного приговора должностным лицам грозит не только лишение свободы, штраф и возмещение ущерба, но и запрет на осуществление трудовых функций, связанных с рубкой лесных насаждений (отводу лесов и таксация), а также запрет на работу в лесной отрасли.