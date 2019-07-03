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Факт незаконной вырубки деревьев выявлен в Упоровском районе

Общество, 18:38 03 июля 2019

Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Ущерб на сумму 1,2 млн рублей нанесли должностные лица Упоровского филиала Тюменской авиабазы, незаконно вырубившие деревья в Упоровском лесничестве, сообщает департамент лесного комплекса региона.

В Емуртлинском лесничестве Упоровского лесничества нарушители вырубили 44 хвойных дерева. Сотрудники лесного надзора составили акты о нарушении и передали в следственные органы для расследования.

Возбуждено уголовное дело, собрана доказательная база, в ближайшее время материалы будут переданы в суд.

В случае обвинительного приговора должностным лицам грозит не только лишение свободы, штраф и возмещение ущерба, но и запрет на осуществление трудовых функций, связанных с рубкой лесных насаждений (отводу лесов и таксация), а также запрет на работу в лесной отрасли.

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# незаконная рубка , Упоровский район

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