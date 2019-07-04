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Фестиваль "Сны улиц" отправится в Ембаево, Боровский и Каскару

Общество, 10:41 04 июля 2019

организаторов фестиваля "Сны улиц" | Фото: организаторов фестиваля "Сны улиц"

XIV Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" пройдет в Тюмени 26 и 27 июля. 26 июля он состоится у Молодежного театрального центра "Космос", 27 июля в рамках празднования Дня города - на площади 400-летия Тюмени (Тюменский драматический театр), сообщают организаторы.

Уже несколько лет подряд "Сны улиц" путешествуют по соседним городам в преддверии финального события в Тюмени. В 2018 году с уличным театральным искусством познакомились жители Заводоуковска, Ялуторовска, Ишима и Тобольска.

В 2019 году артисты снова отправятся в муниципалитеты: 7 июля - в с. Ембаево, Площадь героев; 14 июля - в п. Боровский, Площадь Никольская; 20 июля - в с. Каскара, Стадион.

В программе уличные перфомансы от тюменских артистов, фокусника-иллюзиониста Александра Яблочкова, битбоксера Сергея Черни и театра-проекта "Чудейство", розыгрыши фирменных сувениров и показ уличного спектакля театра "Мимикрия" - "Птицы". Начало фестивальных мероприятий - в 17 часов.

XIV международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" представляет театр "Мимикрия" и телеканал "Тюменское время". Мероприятие проходит при поддержке департамента культуры Тюменской области и МТЦ "Космос".

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# гастроли , Сны улиц

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