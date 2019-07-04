"Зеленые святки" пройдут в Ялуторовском остроге

| Фото: "Ялуторовский острог" во ВКонтакте | Фото: "Ялуторовский острог" во ВКонтакте

Купить куклу-оберег для всей семьи и своими руками создать брошь для любимой сможет каждый, кто 7 июля посетит "Зеленые святки" в Ялуторовском остроге.

"Это праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" один из организаторов праздника Анастасия Петелина. – Мы проводим его в третий раз. В этом году он пройдет 7 июля накануне Дня семьи".

В программе выступления творческих коллективов Ялуторовска, ярмарка брендовых сувениров ручной работы.

"Мы приглашаем всех мастеров, работы которых уже стали популярными, - пояснила Анастасия Петелина. – Берестяная кукла-оберег "Явлуша", деревянные "Сударь и Сударушка", "Колокольчик" в стиле "Конька-горбунка" - лауреаты всероссийского конкурса "100 лучших товаров России".

В стиле знаменитой сказки можно самому под руководством опытного мастера расписать и деревянную брошь – она похожа на перо Жар-птицы. Впрочем, в этот день, как показывает опыт, большой популярностью пользуются простые полевые ромашки. Этот самый жизнерадостный и жизнеутверждающий полевой цветок стал символом дня семьи, любви и верности. По желанию автора они могут расцвести на этих самых перьях, а мастера аквагрима напишут их на щеках всех желающих.

"Кроме того, будет дан мастер-класс по плетению венков из полевых цветов, - рассказала Анастасия Петелина. – Желающих научат стрелять из лука и ходить на ходулях. Ну, и каждый желающий сможет угоститься острожным чаем, заваренным в самом большом самоваре по особому рецепту".

Борис Олейник