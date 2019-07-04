Все участники стрельбы в ТЦ "Кристалл" задержаны

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Все три участника стрельбы в ТЦ "Кристалл" задержаны и доставлены в полицию, сообщает региональное управление МВД России.

Напомним, конфликт между молодыми людьми произошел возле обувного магазина на втором этаже торгового центра "Кристалл" около 15 часов 3 июля. Словесная перебранка закончилась стрельбой. Один из оппонентов выстрелил в другого из травматического пистолета. Вначале полицейские задержали ночью 4 июля одного из правонарушителей. Им оказался молодой человек 1991 года рождения, ранее судимый неработающий гражданин ближнего зарубежья. Он заключен под стражу. Полицейские изъяли у него травматический пистолет и охотничий карабин. Составлены два протокола по ч. 6 ст. 20.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Еще двоих удалось задержать позже.

"По предварительным данным, в ходе конфликта молодой человек произвел выстрелы из травматического пистолета в сорокалетнего мужчину", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Светлана Новик.

Напомним, сразу же после выстрелов администрация ТЦ в оперативном порядке эвакуировала посетителей и персонал.

По словам начальника пресс-службы регионального управления МЧС Сергея Юсько, помощь спасателей никому не понадобилась, эвакуация прошла до прибытия пожарных расчетов. Обошлось и без оказания медицинской помощи. Кареты "Скорой помощи" дежурили у "Кристалла" несколько часов. После происшествия в городе был введен план "Перехват".

Анжела Лебедева