После стрельбы в торговом центре в Тюмени ввели план "Перехват"
План "Перехват" ввели после выстрелов в торгово-развлекательном центре на ул. Дмитрия Менделеева в Тюмени полицейские. Участников конфликта ищут.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Светлана Новик.
"По предварительным данным, между тремя посетителями произошел конфликт. В результате один выстрелил из травматического пистолета. После инцидента участники конфликта покинули торгово-развлекательный центр", — сообщила Светлана Новик.
Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление и розыск участников конфликта. Введен план "Перехват".
"Информация о возможных заложниках и пострадавших, размещенная в социальных сетях, не соответствует действительности", — заключила Светлана Новик.
Инна Пахомова