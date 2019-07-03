  • 3 июля 20193.07.2019среда
  • USD63,2265
    EUR71,4080
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер юго-восточный

После стрельбы в торговом центре в Тюмени ввели план "Перехват"

Происшествия, 16:34 03 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

План "Перехват" ввели после выстрелов в торгово-развлекательном центре на ул. Дмитрия Менделеева в Тюмени полицейские. Участников конфликта ищут.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Светлана Новик.

"По предварительным данным, между тремя посетителями произошел конфликт. В результате один выстрелил из травматического пистолета. После инцидента участники конфликта покинули торгово-развлекательный центр", — сообщила Светлана Новик.

Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление и розыск участников конфликта. Введен план "Перехват".

"Информация о возможных заложниках и пострадавших, размещенная в социальных сетях, не соответствует действительности", — заключила Светлана Новик.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конфликт , полиция , стрельба , торговый центр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:49 03.07.2019Ямальца отправили в тюрьму за гибель сожительницы
16:34 03.07.2019После стрельбы в торговом центре в Тюмени ввели план "Перехват"
15:55 03.07.2019Машиниста автогрейдера осудят в Когалыме
15:39 03.07.2019Полицейские проверяют факт стрельбы в тюменском торговом центре