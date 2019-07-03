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Полицейские проверяют факт стрельбы в тюменском торговом центре

Происшествия, 15:39 03 июля 2019

Следственный комитет РФ (архивное) | Фото: Следственный комитет РФ (архивное)

После сообщения о стрельбе в торгово-развлекательном центре на ул. Дмитрия Менделеева в Тюмени 3 июля на место выехали правоохранители.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Светлана Новик.

"В отдел полиции №1 по Тюмени поступило сообщение о факте стрельбы в торгово-развлекательном центре. На место выдвинулись наряды полиции для установления обстоятельств случившегося", — сообщила представитель областной полиции.

По данным городского управления МВД, сообщение по факту выстрелов поступило в 14 часов 49 минут. Известно, что посетителей ТРЦ и персонал эвакуировали.

На месте дежурят медики. "Вызов в ТРЦ "Кристалл" поступил в 14 часов 52 минуты. Скорая помощь прибыла на место через четыре минуты. На данный момент никаких обращений за медицинской помощью не было, дежурство еще продолжается", — поделилась пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Подробности ожидаются позднее.

Инна Пахомова

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# полиция , торговый центр

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