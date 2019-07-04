Прокурор Тюменской области назначен на должность Северо-Западного транспортного прокурора

Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров назначен на должность Северо-Западного транспортного прокурора. Указ подписал президент России Владимир Путин 3 июля. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Владимир Владимиров родился в 1960 году в с. Нижнее Биктимирово Алькеевского района Татарской АССР.

В 1982 году окончил Казанский государственный университет. Службу в органах прокуратуры начал в 1982 году. В разное время работал помощником районного прокурора, следователем в районной прокуратуре г. Набережные Челны, прокурором отдела прокуратуры Татарской АССР, заместителем прокурора Московского района г. Казани, казанским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях Республики Татарстан, начальником отдела прокуратуры Республики Татарстан, прокурором Ленинского административного округа г. Тюмени, заместителем прокурора г. Санкт-Петербурга.

В последнее время Владимир Александрович занимал должность прокурора Тюменской области.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, благодарностью Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", знаком отличия "За верность закону" I степени.