  • 4 июля 20194.07.2019четверг
  • USD63,4951
    EUR71,6034
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер западный

Российским женщинам разрешили работать дальнобойщиками

Общество, 17:16 04 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Российские женщины смогут работать дальнобойщиками, управлять электропоездом, ремонтировать автомобили и нести службу на корабле с 2021 года. Минтруд пересмотрел список запрещенных для российских женщин профессий, сообщает РБК.

Ведомство подготовило новый перечень работ и должностей, запрещенных для женщин в России. Документ заменит утвержденный президентом почти 20 лет назад список из 456 видов работ, официально недоступных для женщин.

После масштабного пересмотра перечня Минтруд предложил снять запрет для женщин на работу: водителем автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 т; членом палубной команды (боцманом, шкипером и матросом) судов всех видов флота; парашютистом; машинистом электропоезда; слесарем по ремонту автомобилей; рыбаком прибрежного лова, занятым на ручной тяге закидных неводов и подледном лове рыбы на закидных неводах; трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства и другим.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Минтруд , профессии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:38 04.07.2019Аспиранту ТюмГУ назначили стипендию президента России
17:16 04.07.2019Российским женщинам разрешили работать дальнобойщиками
16:32 04.07.2019Ученые опубликовали видео о жизни семьи кречетов на Ямале
16:00 04.07.2019Тобольские студенты вступили в ряды добровольных пожарных