Российским женщинам разрешили работать дальнобойщиками

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Российские женщины смогут работать дальнобойщиками, управлять электропоездом, ремонтировать автомобили и нести службу на корабле с 2021 года. Минтруд пересмотрел список запрещенных для российских женщин профессий, сообщает РБК.

Ведомство подготовило новый перечень работ и должностей, запрещенных для женщин в России. Документ заменит утвержденный президентом почти 20 лет назад список из 456 видов работ, официально недоступных для женщин.

После масштабного пересмотра перечня Минтруд предложил снять запрет для женщин на работу: водителем автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 т; членом палубной команды (боцманом, шкипером и матросом) судов всех видов флота; парашютистом; машинистом электропоезда; слесарем по ремонту автомобилей; рыбаком прибрежного лова, занятым на ручной тяге закидных неводов и подледном лове рыбы на закидных неводах; трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства и другим.