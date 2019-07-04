В Тюменской области нет серьезных проблем с чистой питьевой водой, считает эксперт

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Программа по обеспечению населения чистой питьевой водой реализуется в Тюменской области достаточно эффективно. Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" эколог Максим Богопольский.

"Реализация этой программы началась в регионе еще в начале 2000-х годов. На развитие систем водоснабжения в областном центре и на сельских территориях направлялись значительные средства. Программа работает. По оценкам экспертов, серьезных трудностей с чистой питьевой водой в Тюменской области нет. Есть частные проблемы, которые постепенно решаются, в том числе - путем подключения к центральному водоснабжению, как это происходит в индивидуальном жилом массиве в селе Каскара", - сказал эколог.

Отметим, что качественной водой уже обеспечены около 90% жителей региона. Только в 2018 году в небольших населенных пунктах Тюменской области установлены 122 павильона подготовки воды, которые обслуживают в общей сложности 27 тыс. 300 человек. В результате доля жителей региона, обеспеченных водой надлежащего качества, возросла до 88,2%. В 2017 году этот показатель составлял 87,3%. В 2019 году планируется установить 79 таких павильонов. Это позволит обеспечить качественной водой еще 25 тыс. жителей Тюменской области.

"Я часто бываю не только в районных центрах, но и в небольших деревнях и поселках. В основном люди жалуются на несанкционированные свалки. Есть проблема незаконного слива жидких коммунальных отходов. Но жалоб на качество воды я в разговорах с жителями практически не слышу", - отметил Максим Богопольский.

Напомним, в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным глава государства отметил, что доступа к чистой воде пока не имеют миллионы жителей нашей страны. Федеральный проект "Чистая вода" является одним из подразделов нацпроекта "Экология".

Президент призвал глав регионов и муниципалитетов более активно включиться в федеральные программы по обеспечению людей качественной водой. "Нужно пользоваться современными методами очистки воды. Наши крупные предприятия, в том числе работающие в сфере оборонно-промышленного комплекса, разработали для этого эффективные технологии. Нужно пользоваться ими", - поставил задачу глава государства.

Евгений Бабенко