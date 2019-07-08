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Фотографов приглашают на Тобольскую площадку СИБУРа

Общество, 13:26 08 июля 2019

Администрация Тобольска во Вконтакте | Фото: Администрация Тобольска во Вконтакте

Оргкомитет XVIII форума репортажной фотографии "Сибирьфотофест – Тобол 2019, имени Александра Ефремова" приглашает любителей репортажной фотографии принять участие в однодневном пресс-фототуре по теме "Человек труда" на тобольскую промышленную площадку компании СИБУР для подготовки фото и текстовых репортажей о работниках компании: рабочих, инженеров, представителей семейных династий и ветеранов нефтехимической промышленности, сообщает администрация Тобольска.

Участники пресс-тура смогут ознакомиться с проектом "ЭКО- тропа" в Тобольском районе и посетить объекты социальной инфраструктуры программы развития города "Тобольск-2020". По итогам поездки проведут творческий фотоконкурс, итоги которого объявят на финале фотофорума 29 июля в Тобольске в музее "Дворец наместника".

Отъезд на мероприятие автобусным трансфером 23 июля в 6 часов от остановки "Дом печати", (Тюмень, ул. Осипенко 81). Участникам прибывшим на своем транспорте и жителям Тобольска время встречи 9 часов 30 минут на проходной компании "СИБУР-Тобольск". Участникам пресс-фототура необходимо до 10 июля предоставить организаторам следующие данные: ФИО, скан паспорта РФ (первую страницу), размер одежды, обуви, и данные фото/видеосъемочной аппаратуры: наименование и серийный номер изделия.

Заявки принимают по электронной почте: photo072@mail.ru.

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# СИБУР , Тобольск , форум , фотографы

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