Студенты ТИУ заняли первое место в марафоне хакатонов "Город в кармане"

Команда ТИУ | Фото: ИА "Тюменская линия" Команда ТИУ | Фото: ИА "Тюменская линия"

Команда разработчиков из Тюменского индустриального университета заняла первое место в 48-часовом марафоне хакатонов "Город в кармане" в тюменском технопарке 2-3 июля. Студенты получили денежное вознаграждение 50 тыс. рублей, а также возможность обучения в бизнес школе в Сколково.

"Мы разрабатывали сайт, который призван объединить сообщества Тюмени и показать жителям и гостям города, какие мероприятия у нас проходят. Я рад, что у нас получилось сделать хороший продукт и занять первое место", - рассказал капитан команды ТИУ Антон Загитов.

Марафон хакатонов "Город в кармане" прошел одновременно в пяти городах России — Тюмень, Железногорск, Якутск, Йошкар-Ола и Саратов. Он состоялся в рамках федеральной программы "100 городских лидеров".

В тюменском хакатоне приняли участие около 20 молодых IT-специалистов.

Призовой фонд хакатона в каждом городе составил 100 тысяч рублей. Второе место по итогам марафона в Тюмени заняла команда Тюменского государственного университета, которая получила денежное вознаграждение 30 тыс. рублей. Третье место - команда Нефтегазового университета Neftegaz engineering. Они получили 20 тыс. рублей.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Мы разрабатывали поливную установку, при которой питание растения происходит за счет холодного пара. У нас не все получилось, что мы планировали, но мы рады, что вошли в тройку победителей", - поделился Кирилл Мананков из команды Нефтегазового университета.

"Город в кармане" - это первый в России марафон хакатонов по разработке приложений и сервисов, которые направлены на то, чтобы сделать жизнь в городе комфортной.

Светлана Рядинская