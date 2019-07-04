После прямой линии Путина заявки в "Тюмень Водоканал" подали 12 жителей Каскары

| Фото: портала "Тюмень-наш дом" | Фото: портала "Тюмень-наш дом"

12 заявок на подключение к сетям водоснабжения от жителей Каскары поступило в "Тюмень Водоканал" дополнительно после обращения ее жителей на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, об этом "Тюменской линии" сообщили в пресс-службе компании.

Для технического присоединения все уже подготовлено, специалисты в течение двух недель провели трубы и сделали отводы.

Руководитель пресс-службы "Тюмень Водоканал" Иван Камельских уточнил, что с начала 2019 года в компанию обратились 15 человек.

Село Каскара имеет централизованное водоснабжение с 1974 года, когда строилась "Каскаринская птицефабрика". "Он долгое время находился на обслуживании местного ЖКХ, но в октябре прошлого года его передали нам, - пояснил руководитель пресс-службы. - Соответственно, этот водовод был передан в неудовлетворительном состоянии. С начала года к нам обратились 15 потребителей из Каскары. Ни одному из местных жителей мы не отказали. Все разрешения на строительство и подключения у людей есть. На сегодняшний день технические возможности позволяют их подключать".

В правительстве Тюменской области, как сообщил на научно-практической конференции молодых специалистов группы компания "Росводоканал" заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, принято принципиальное стратегическое решение развивать территорию не только Тюмени, но и Тюменского района.

"Все населенные пункты Тюменского района должны иметь централизованное водоснабжение и водоотведение, - подчеркнул он. - Мы сейчас разрабатываем проект новой концессии с объемом инвестиций около пяти миллиардов рублей. Это тоже амбициозный проект, реализация которого в течение не такого уж большого периода времени обеспечит все населенные пункты Тюменского района качественной и надежной услугой. И это для нас очень важно".

Вячеслав Вахрин отметил, что вопросы водоснабжения и водоотведения Тюменского района и других муниципалитетов региона будут решаться на новой основе. "Очень много объектов связано с очисткой сточных вод, - пояснил он, - и масштабные проекты их очистки уже не работают. Нужны более локальные, современные, мобильные и эффективные сооружения, которые впишутся в тарифные решения. Необходимы новые технологии, и их поиск я тоже считаю предметом многостороннего обсуждения всех коллективов и группы компаний "Росводоканала" и молодых специалистов в том числе. В этой работе нет мелочей и для нас это все очень важно".

В Тюменской области качественной водой обеспечены около 90% жителей. Только за прошлый год в населенных пунктах с населением более 350 человек было установлено 122 павильона подготовки воды, а это более 27 тыс. человек. Благодаря таким мерам доля жителей региона, обеспеченных водой надлежащего качества, возросла до 88,2%. Для сравнения - в 2017 году цифра составляла 87,3%.

Следующий этап – обеспечить водой надлежащего качества села с населением от 200 человек — это еще 25 тыс. человек. Для этих целей в 2019 году планируется установить 79 павильонов.

Стоит отметить также, что для снижения негативного воздействия на подземные источники водоснабжения в 2018 году было ликвидировано 32 неиспользуемые аварийные водозаборные скважины в Юргинском, Аромашевском и Вагайском районах.

Борис Олейник