В следственном изоляторе № 1 в Тюмени потушили условный пожар

| Фото: УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Пожарно-тактические занятия прошли на базе следственного изолятора № 1 в Тюмени, сообщает региональной управление ФСИН России.

Согласно легенде, в одной из камер следственного изолятора произошло возгорание. Вследствие возникла угроза дальнейшего распространения "огня" и сильное задымление.

Личный состав учреждения на возникшую внештатную ситуацию отреагировал незамедлительно, подав сигнал тревоги и начав эвакуацию спецконтингента из опасной зоны. Сотрудники учреждения не могли самостоятельные потушить "возгорание" и вызвали пожарных. По прибытию огнеборцы приступили к тушению. Благодаря слаженным действиям сотрудников следственного изолятора и сотрудников 32 отряда ФПС, условный пожар потушили.

| Фото: УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Как отметили в ведомстве, подобные занятия проведут во всех учреждениях, подчиненных управлению ФСИН России по Тюменской области.