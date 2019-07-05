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В следственном изоляторе № 1 в Тюмени потушили условный пожар

Общество, 15:49 05 июля 2019

УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Пожарно-тактические занятия прошли на базе следственного изолятора № 1 в Тюмени, сообщает региональной управление ФСИН России.

Согласно легенде, в одной из камер следственного изолятора произошло возгорание. Вследствие возникла угроза дальнейшего распространения "огня" и сильное задымление.

Личный состав учреждения на возникшую внештатную ситуацию отреагировал незамедлительно, подав сигнал тревоги и начав эвакуацию спецконтингента из опасной зоны. Сотрудники учреждения не могли самостоятельные потушить "возгорание" и вызвали пожарных. По прибытию огнеборцы приступили к тушению. Благодаря слаженным действиям сотрудников следственного изолятора и сотрудников 32 отряда ФПС, условный пожар потушили.

УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Как отметили в ведомстве, подобные занятия проведут во всех учреждениях, подчиненных управлению ФСИН России по Тюменской области.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , УФСИН по Тюменской области , учения

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