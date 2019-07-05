Жители контролируют благоустройство двора на улице Свердлова в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Комплексное благоустройство дворов началось по улицам Свердлова, 57, Советской, 84 и Хохрякова, 89 в Тюмени. За 40 лет территория заросла деревьями, кустами. Клены, березы стали опасными "соседями" для жителей, многие деревья выросли выше пятиэтажки, сообщает администрация города.

Одна из проблем в том, что много лет назад при озеленении не соблюдались требования к санитарной зоне: деревья с мощной корневой системой росли над теплотрассами, возле фундамента здания. Ветки кленов часто обламываются и падают как на машины, так и на людей.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

После благоустройства жители хотят видеть двор образцовым. Для этого они обсуждали проект, просили отремонтировать проезжую часть и тротуары, построить новые детскую и спортивную площадки, оборудовать территорию для выгула домашних животных, газоны и высадить сирень.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

В 2018 году они провели собрание, договорились, какие работы необходимы в их дворе, голосовали за все проекты, собирали подписи, обсуждали акты, где были прописаны аварийные деревья.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

4 июля активисты пришли на рабочую планерку с подрядчиком. Жители не только постоянно общаются с мастерами, но и лично смотрят за тем, чтобы во дворе убрали аварийные деревья. Также жители проконтролировали, как рабочие установили защитные ограждения для деревьев, которые останутся на территории.

"Этот дом – хороший пример того, как инициативные граждане и власть вместе способны эффективно решать вопросы благоустройства, – отметил руководитель управы Центрального административного округа Владислав Черкашин. – Именно вовлеченность жителей в процессы по благоустройству позволяет достичь максимального результата".