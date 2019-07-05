Ростелеком покажет "Лето в Тобольском кремле" всей России

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

Для проведения трансляции фестиваля "Лето в Тобольском кремле" организован оптический канал связи пропускной способностью 100 Мбит/с. Это обеспечит высокое качество передачи видео и звука, сообщает "Ростелеком".

Грандиозный праздник музыки покажут в прямом эфире и в хорошем качестве в Интернете. 6 июля в Тобольске под открытым небом выступят артисты Академии молодых певцов Мариинского театра.

Интернет-каналы соединили передвижные телевизионные станции, расположенные на Красной площади в Тобольске с аппаратно-студийным комплексом ГТРК "Регион-Тюмень".

"Нам приятно и почетно оказать поддержку столь значимому для области музыкальному событию. Цифровые возможности "Ростелекома" позволят приобщиться к уникальной атмосфере фестиваля "Лето в Тобольском кремле" людям из разных уголков Земли", - отметил директор филиала в Тюменской и Курганской областях "Ростелеком" Владимир Барвинский.

Смотрите прямой эфир с фестиваля "Лето в Тобольском кремле" 6 июля на сайте. Более подробная информация здесь.