Гостей ИННОПРОМа-2019 ждет насыщенная культурная программа

| Фото: innoprom.com | Фото: innoprom.com

Для гостей ИННОПРОМа-2019 подготовлена насыщенная культурная и спортивная программа. Массовые мероприятия соберут тысячи посетителей, сообщает правительство Свердловской области.

6-7 июля пройдет фестиваль сплава по реке Чусовой в с. Чусовое, Шалинского городского округа. Основной фестивальный день запланирован на 6 июля, когда состоится съемка фильма-спектакля об истории Чусовой с участием в массовых сценах гостей фестиваля в национальной одежде.

6-9 июля на площадке Музея архитектуры и дизайна (Горького, 4а) пройдет XV юбилейная ярмарка "Иван-да-Марья", центральным событием которого станут праздничные гулянья в честь Дня семьи, любви и верности. Гостей ждет знакомство более чем со 150 участниками из 20 городов России, которые представят авторские рукотворные изделия.

6 июля состоится спортивный праздник по случаю объявления Екатеринбурга городом проведения ХХХII Всемирной летней Универсиады 2023 года. С 12 до 21 часа в Историческом сквере Екатеринбурга будет работать презентационный парк Всемирной Летней Универсиады 2023 в Екатеринбурге, в котором будут расположены площадки для всей семьи, возраста, интересов и спортивной подготовки. Ключевым элементом программы станет спортивный батутный городок, в котором горожане смогут безопасно продемонстрировать свою физическую форму.

6 июля в 10 часов в Карпинске стартует самый массовый в России горный марафон "Конжак". Участникам предстоит в экстремальных условиях преодолеть 21 км и подняться на высшую точку Свердловской области – гору Конжаковский Камень (1 тыс. 569 метров над уровнем моря), а затем спуститься.

6 июля в Невьянске в Сквере Демидовых состоится этнофестиваль у Невьянской башни "МастерГрад", в котором традиционно участвуют мастера кузнечного дела, гончары, ткачи, и мастера по обработке дерева. Все изделия мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесел можно будет купить.

6-7 июля арамильский "Парк Сказов" ждет гостей на фольклорный фестиваль "Малахитовая шкатулка", который предоставит возможность ближе познакомиться с самобытными традициями, обычаями и обрядами народов, издавна проживавших на Урале.

6-7 июля в Арамили пройдет Международный фестиваль казачьей культуры "Казаки Урала" в парке "Арамильская слобода".

7 июля в деревне Кашина Богдановичского района пройдет областной фестиваль "Кашинский хоровод". Программа фестиваля объединяет множество творческих мастер-классов и танцевальные выступления артистов. Также для гостей будет работать "Кашинская ярмарка".