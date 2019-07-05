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Сказ о Петре и Февронии покажут посетителям тюменского музея

Общество, 19:27 05 июля 2019

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Показ анимационного фильма "Сказ о Петре и Февронии" пройдет в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 7 июля. Мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, начнется в 16 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Действие фильма происходит в XIII веке. По сюжету злодей захватил власть в Муромском княжестве. Отважный воин Петр выходит на бой со злодеем и побеждает его. Но, ядовитая кровь жестокого колдуна отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий.

Вход на показ свободный.

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# анимация , День семьи , кино , любви и верности

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