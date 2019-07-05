Богандинских пенсионеров приглашают на бесплатные спортивные занятия

| Фото: группа "Здоровым быть модно" спортшколы №2 во ВКонтакте | Фото: группа "Здоровым быть модно" спортшколы №2 во ВКонтакте

Бесплатные занятия по настольному теннису, дартсу, лыжам, шахматам и шашкам, бочче, скандинавской ходьбе, а также тренировки в тренажерном зале и закаливание организовали для пенсионеров Тюменского района на базе спортшколы № 2 п. Богандинский.

"Тренировки проходят не реже двух раз в неделю, их проводят тренер или инструктор по спорту. Сейчас у нас занимаются 83 человека, около семидесяти процентов из них - женщины. Самым старшим - больше семидесяти двух лет. У нас активные пенсионеры: сдают нормативы ГТО, участвуют в "Кроссе наций" и "Лыжне России". Для них это не просто способ быть в форме, но и возможность пообщаться с близкими по духу людьми", - рассказала инструктор-методист спортивной школы № 2 Лидия Ракитина.

Самые популярные направления у богандинских спортсменов-любителей - скандинавская борьба, общефизическая подготовка и занятия в тренажерном зале.

Присоединиться к бесплатным тренировкам можно, предоставив медицинский допуск врача и написав заявление. Подробности по телефону 8 (3452) 72-11-38.