Что общего у борща и полипропилена, узнали тобольские школьники

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Старшеклассники школ Тобольского района узнали, как проверяется качество полипропилена "СИБУР Тобольска". Они выяснили, что общего у борща и полипропилена, сообщает управление корпоративных коммуникаций СИБУРа.

"Как вы определите, какой суп перед вами - борщ или щи?" – задает вопрос участникам урока инженер-химик Анна Каторина. "По цвету, по вкусу, по запаху, консистенции!" – импровизируют школьники. "А как определить марку полипропилена? Как понять, соответствует ли она тому, что хочет получить покупатель?" – продолжает задавать вопросы инженер-химик и поясняет: "Мы проводим десятки испытаний, но сегодня сделаем пять".

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Ребята изучили испытания полипропилена по определению показателя текучести расплава на пластометре Gottfert MI-3, насыпной плотности, внешнего вида и гранулометрического состава , а для определения физико-механических свойств готовые образцы в виде лопаток проанализировали на разрывной машине Instron. Ярким моментом стала демонстрация пробоподготовки образцов пленки на пленочном экструдере LAB TECH. С лабораторными испытаниями школьники уже знакомы: накануне поездки на производство они посетили один из маршрутов экологической тропы СИБУРа "Образ сибирской тайги", где провели вместе с сотрудниками тобольской научной станции экспресс-анализы воды.

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

"Мы совместили теоретическую часть и практическую по проведению испытаний продукции тобольского предприятия СИБУРа, - пояснила главный эксперт инфраструктурного блока "СИБУР Тобольска"Надежда Козлова. – У нас была непростая задача – доступно рассказать разновозрастной группе детей основы химии полимеров. Результат удачный, применимый в будущем для организации производственных уроков".