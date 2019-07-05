Тюменцы знают, как обезопасить жизнь ребенка, показал опрос

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Опрос, проведенный волонтерами, показал, что тюменцы знают, как обеспечить безопасность своего ребенка. Акцию #Берегитедетей тюменские волонтеры провели на Цветном бульваре Тюмени 5 июля.

Волонтеры подготовили ряд вопросов: "Имеют ли тюменцы ограничители на окнах?", "Защитит ли их детей москитная сетка?", "Знают ли родители, что они несут уголовную ответственность за несчастный случай, связанный с падением их ребенка из окна?". Большинство респондентов дали положительные ответы, что является показателем хорошей осведомленности жителей Тюмени о способах защиты детей, уверены организаторы акции.

"Мы хотим привлечь внимание родителей, будущих родителей, бабушек и дедушек к тому, что москитная сетка, открытое окно и доступ к нему могут привести к ужасным последствиям", - отметила главный специалист по работе с молодежью центра "Дзержинец", руководитель центра добровольческого движения Наталья Ниязова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участники акции просят родителей в теплое время года уделять особое внимание обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Со слов организаторов, целью акции является предотвращение несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон.

Волонтеры в ходе акции раздали жителям и гостям Тюмени буклеты, в которых содержится информация о мерах безопасности, способствующих сохранению жизни и здоровья детей:

1. Не рассчитывайте на москитную сетку. Даже самая качественная не выдержит вес ребенка.

2. Не оставляйте ребенка без присмотра. Даже отойдя на несколько минут, можно упустить момент, когда он полезет на подоконник.

3. Установите специальные ограничители на окна.

4. Если нет такой возможности демонтируйте ручки в детских комнатах, используйте их только при необходимости.

5. Отодвиньте мебель от окон, чтобы ребенок не смог по ней забраться на подоконник.

6. Объясните детям, что игры возле окна опасны.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция #Берегитедетей впервые прошла в Тюмени в мае. Тогда родителям волонтеры рассказывали об опасности открытых окон. Провели опрос на эту тему и распространили листовки с заголовком: "Твой ангел не умеет летать".

София Ситдикова