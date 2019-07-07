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Юным тоболякам напомнили об ответственности за кражи

Общество, 11:32 07 июля 2019

72.мвд.рф | Фото: 72.мвд.рф

Акцию "Шоплифтинг – это не игра" для подростков провели в Тобольске полицейские совместно с волонтерами молодёжного объединения "Век", сообщает пресс-служба регионального УВМД России.

Представитель тобольской полиции Екатерина Копшаева рассказала тоболякам о распространении этого явления среди подростков. Как правило, лица в возрасте от 12 до 16 лет совершают кражи, надеясь, что их не заметят и не привлекут к ответственности. Объектами краж, в основном, выступают жевательные резинки, шоколадные батончики и другие недорогие продукты питания. Целью же является желание показать себя "крутым". Подростки считают, что если сумма небольшая, то и наказание не предусмотрено.

Однако, даже если сумма ущерба не превышает 2,5 тыс. рублей, похититель все-равно будет привлечен к административной ответственности. В случае, если несовершеннолетий не достиг возраста, с которого наступает административная или уголовная ответственность, то привлекаются его родители. Юного правонарушителя также ставят на учет в подразделение по делам несовершеннолетних, а также могут направить в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

В ходе акции полицейские и волонтеры распространили листовки с информацией, раскрывающей проблему, и провели беседу с юными тоболяками и их родителями.

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# волонтеры , подростки , полиция

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