Сквер имени Дмитрия Карбышева появится в Тюмени

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Сквер имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева откроется в Тюмени в канун Дня города, сообщает региональная Ассоциация ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных учреждений "Содружество".

Памятное место будет создано в рамках капитального ремонта и благоустройства улично-дорожной сети и прилегающей к ней территории улиц Ямской, Полевой и Флотской. Архитектурная композиция будет включать памятник Дмитрию Карбышеву, стену памяти, аллею Инженерные войска России, два входных пилона, аллею Выпускников ТВВИКУ и зону отдыха.

Это место призвано увековечить память выпускников Тюменского военно-инженерного училища, погибших при исполнении воинского долга и обеспечить сохранение преемственности поколений. Здесь можно будет проводить торжественные патриотические мероприятия с участием ветеранов, курсантов и школьников.