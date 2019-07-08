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Сквер имени Дмитрия Карбышева появится в Тюмени

Общество, 13:15 08 июля 2019

t-l.ru

Сквер имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева откроется в Тюмени в канун Дня города, сообщает региональная Ассоциация ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных учреждений "Содружество".

Памятное место будет создано в рамках капитального ремонта и благоустройства улично-дорожной сети и прилегающей к ней территории улиц Ямской, Полевой и Флотской. Архитектурная композиция будет включать памятник Дмитрию Карбышеву, стену памяти, аллею Инженерные войска России, два входных пилона, аллею Выпускников ТВВИКУ и зону отдыха.

Это место призвано увековечить память выпускников Тюменского военно-инженерного училища, погибших при исполнении воинского долга и обеспечить сохранение преемственности поколений. Здесь можно будет проводить торжественные патриотические мероприятия с участием ветеранов, курсантов и школьников.

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# благоустройство , скверы

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