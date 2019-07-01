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На мастер-класс по созданию тюбетейки зовут юных тюменцев

Общество, 08:58 10 июля 2019

ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Мастер-класс "Тюбетейка своими руками" для юных тюменцев начнется в клубном зале ДНК "Строитель" 12 июля в 11 часов, сообщают организаторы.

На занятии дети смогут сделать тюбетейку из цветной бумаги и украсить ее. Ведущий расскажет об орнаментах и объяснит их значение, поможет подобрать сочетание узоров и цветов. Необходимые инструменты и материалы будут ждать юных мастеров, а готовую тюбетейку можно будет забрать домой.

Тюбетейка ("такия") – универсальный головной убором казахов. Ее надевали непосредственно на голову, а уже поверх нее – другие головные уборы.

Стоимость билета 110 рублей.

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# дети , занятия , мастер-класс , обучение

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