На мастер-класс по созданию тюбетейки зовут юных тюменцев

| Фото: ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Мастер-класс "Тюбетейка своими руками" для юных тюменцев начнется в клубном зале ДНК "Строитель" 12 июля в 11 часов, сообщают организаторы.

На занятии дети смогут сделать тюбетейку из цветной бумаги и украсить ее. Ведущий расскажет об орнаментах и объяснит их значение, поможет подобрать сочетание узоров и цветов. Необходимые инструменты и материалы будут ждать юных мастеров, а готовую тюбетейку можно будет забрать домой.

Тюбетейка ("такия") – универсальный головной убором казахов. Ее надевали непосредственно на голову, а уже поверх нее – другие головные уборы.

Стоимость билета 110 рублей.