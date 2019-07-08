Проект "Агропоколение" оценили на форуме "Педагоги России"

| Фото: Агротехнологический колледж (г. Ялуторовск) | Фото: Агротехнологический колледж (г. Ялуторовск)

Опыт реализации регионального проекта "Агропоколение" представила делегат Тюменской области из Ялуторовска на Всероссийском форуме "Педагоги России", сообщает пресс-служба администрация города.

По словам заместителя начальника отдела образования Ялуторовского района Ларисы Погудиной, воплощением проекта успешно занимаются уже шесть лет.

"Опыт Ялуторовского района по обучению юных аграриев заинтересовал коллег из других регионов. Присутствующие отметили эффективный результат реализации проекта, который работает в рамках активного взаимодействия с органами местного самоуправления", - рассказала Лариса Погудина.

Другие участники форума в Екатеринбурге поделились опытом организации учебного процесса в классах корпоративного сотрудничества "СИБУР" в Тобольске и внутрирегиональной интеграции образовательных ресурсов Тюменской области.

Напомним, региональный сетевой образовательный проект "Агропоколение" реализуется с 2012 года и является одним из направлений деятельности Центра непрерывного аграрного образования Тюменской области. Его участники - ученики более 120 общеобразовательных школ, Государственный аграрный университет Северного Зауралья, шесть профессиональных образовательных организаций и более 50 агропредприятий региона. Ялуторовский район стал одной из пилотных площадок по реализации проекта. 98 ялуторовских школьников в 2019 году получили свидетельства об уровне квалификации по разным направлениям: мастер по обработке цифровой информации, мастер растениеводства, мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.