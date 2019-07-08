Эксперты ОНФ посетили тюменский хоспис и детский интернат в Успенке

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Тюменский хоспис и детский психоневрологический интернат в Успенке посетили эксперты проекта ОНФ "Регион заботы" во главе с членом Центрального штаба ОНФ, учредителем Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нютой Федермессер 8 июля.

Идеолог проекта отметила хорошую атмосферу и развитую инфраструктуру. "Это учреждения, где персонал старается сделать все возможное для своих подопечных", - сказала она.

Тюменский хоспис - это государственное учреждение, где паллиативную помощь может получить любой нуждающийся, нужно взять направление у терапевта. Сейчас здесь 26 мест, работает выездная служба, родственникам больных оказывают консультационную помощь.

На встрече Нюты Федермессер с главным врачом хосписа Ириной Ревнивых речь шла о том, как сделать паллиативную помощь более эффективной, что нужно скорректировать, какое оборудование заменить.

"Регион заботы" создан для развития паллиативной помощи в субъектах Российской Федерации, формирования индивидуальных программ в 25 пилотных областях и краях, напомнила она. Тюменская область вошла в число пилотных регионов. "Мы посещаем хосписы, детские и взрослые отделения паллиативной помощи и отделения соцзащиты, где есть крайне тяжелые опекаемые, - рассказала она. – Создаем перечень общих для субъектов проблем в паллиативной помощи, чтобы совместно с Минздравом РФ разработать типовой шаблон программы развития этого направления".

По ее словам, в программе развития паллиативной помощи предусмотрят несколько блоков: потребность в инфраструктуре, подготовка кадров, изменение регионального законодательства. Эксперты проанализируют всю инфраструктуру и дадут рекомендации по наличию мест в отделениях паллиативной помощи, улучшению качества работы выездных служб.

"Стратегическая задача - написать план развития и помочь людям научиться организовывать эту помощь. Затем уже будет внедрен коэффициент эффективности, который позволит главам регионов контролировать изменения", - пояснила Федермессер.

По итогам посещения хосписа Нюта Федермессер поблагодарила сотрудников за теплое отношение к пациентам, отметив, что все они стремятся сделать жизнь людей лучше и дала советы по использованию площадей хосписа, оборудования. "Очень благожелательная обстановка, хорошая атмосфера, ответственный персонал. Из недостатков - помощь нацелена в основном на онкобольных. То, что человеку при выписке из стационара предоставляют запас сильнодействующих лекарств, это здорово и есть не в каждом регионе. Отлично, что есть взаимодействие с волонтерами, сестрами милосердия. В целом инфраструктура заведения хорошая - все пациенты находятся на первом этаже. Мы обсудили проблему удобства ванных комнат, она касается всех российских заведений подобного типа", - объяснила она.

Комментируя поездку в успенский детский интернат, Федермессер отметила как положительный момент, что здесь не отдают тяжело больных детей после 18 лет во взрослые учреждения, для этого поменяли устав. "Персонал готов обучаться, ему интересна любая новая информация, что в мире меняется, какие есть новые средства технической реабилитации, - сказала она. – Директор (ред: Людмила Рожкова), по моему мнению, замечательный человек, руководит учреждением шесть лет. Считаю, когда таким учреждением управляет женщина, это 50 процентов успеха, потому что никуда не денешь наш материнский инстинкт, никуда не денешь эту хозяйственность, когда любой угол превращает в уютный дом, у неё горят глаза".

Эксперты поблагодарили сотрудников учреждений и намерены обсудить итоги визита с главой региона.

Екатерина Исаева