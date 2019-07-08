Битва дружин и лагерь исторической археологии стали особенностью "Абалакского поля"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Битва дружин и лагерь исторической археологии стали для реконструкторов главными событиями фестиваля раннего Средневековья "Абалакское поле". XI фестиваль собрал более 200 участников и несколько тысяч посетителей в остроге туристического комплекса "Абалак" неподалеку от Тобольска 6-7 июля.

В новом виде состязаний звание "Дружина Абалакского поля" завоевала команда "Гроза с Востока". Под началом вождя Дмитрия Мясника (Власова), руководителя клуба исторических проектов "Бер", выступили воины из Новосибирска, Томска и Новокузнецка.

Второе место в битве дружин заняло "Боевое братство" под руководством Руслана Шарипова из Уфы. В команде объединенных клубов на ристалище выступали представители Миасса, Екатеринбурга, Оренбурга, Челябинска, Троицка.

Впервые стали участниками "Абалакского поля" представители Калининграда. На фестивале они выставили дружину "Западный ветер".

Как сообщил Эрик Кауфман (Владислав Лещенко) из военно-исторического клуба "Ватага", красоты Западной Сибири и организация мероприятия оставили самые яркие впечатления, ради которых стоило проделать такой длинный путь.

"Вдохновитель фестиваля, руководитель клуба исторической реконструкции "Медвежий двор" из Уфы Александр Шабалин два года приезжал к нам на фестиваль викингов "Кауп", рассказывал об "Абалакском поле", звал, но очень уж далеко от Калининградской области до Тюменской, поэтому собрались только в этом году. Нас приехало девять человек, мужчин-воинов всего четверо, остальные – женщины и дети. В боях первого дня я "погиб" - повредил связки на ноге, поэтому не смог выступить в битве дружин, в этих состязаниях мы заняли лишь третье место. Конечно, сказывается трехчасовая разница во времени, пора биться, а мы еще спим. Тем не менее все очень понравилось. У вас красивая природа, люди очень душевные, думаю, что мы еще вернемся, привезем больше боевых мужчин, чтобы "Западный ветер" завоевал больших побед", - рассказал четвертый помощник капитана по работе клуба "Ватага".

Многие клубы приехали не только к открытию и главным двум дням фестиваля – пять дней на "Абалакском поле" мастерство средневековых ремесел изучали на площадке лагеря исторической археологии.

Как рассказала руководитель женского клуба из Новосибирска "Усталые лисы" Василина Владимирцева, это редкий и полезный опыт для реконструкторов.

"Мой муж - руководитель клуба "Волчий клык" - сплетали историческую лодку из ивового прута и обшивали кожей. Она оказалась вполне плавучей, но ров возле острога оказался для нее мелкий, а погода помешала опробовать ее на Иртыше. Эксперимент оказался удачным, есть, что менять и совершенствовать, но это нововведение может стать еще одной уникальной чертой фестиваля", - рассказала Василина Владимирцева.

По ее словам, "Абалакское поле" - это лучший фестиваль в Сибири и по программе, и по организации. В 2018 году они с мужем именно на нем отпраздновали свадьбу. Чтобы не остаться в стороне от важного для семьи события, пришлось исторические костюмы пошить и примерить и родителям. С тех пор мама Василины Юлиана Перякина тоже увлеклась исторической реконструкцией.

"Мы приехали вчетвером, делали из лозы вершу - ловушку для рыбы. К нам спускались туристы, им тоже давали возможность посмотреть, попробовать. Парни из других клубов выплавляли руду, кто-то старейшим способом изготавливал деготь, коптильню. За год я научилась уже делать костяные и деревянные иглы для вязания, и мы их даже выставили на ярмарке", - рассказала Юлиана Перякина.

Ирина Кургузова