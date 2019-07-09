Нюта Федермессер: большая часть паллиативной помощи должна оказываться на дому

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Большая часть паллиативной помощи должна оказываться выездными службами. Такое мнение во время рабочего визита в Тюменскую область высказала член Центрального штаба ОНФ, идеолог проекта "Регион заботы" Нюта Федермессер.

Напомним, команда проекта 8 и 9 июля посещает объекты здравоохранения, где оказывают паллиативную помощь, психоневрологические интернаты и другие учреждения соцзащиты. Так, в Тобольске эксперты посетили Областную больницу №3.

Экскурсию по отделению, где расположены койки паллиативной помощи, провел главврач ОБ №3 Тобольска Марат Баширов. Всего в больнице пять таких коек. Шесть врачей прошли обучение для работы с паллиативными пациентами.

"Отделение хорошо отремонтировано, здесь приятно находиться, но нет ощущения дома, духа паллиативной помощи. Это связано с тем, что койки интегрированы внутри обычного отделения больницы. При этом персонал заинтересованный и хочет помочь. Поскольку город небольшой, делать отдельно стоящий хоспис нет необходимости. Необходимо развивать помощь на дому, выездную службу", - говорит Нюта Федермессер.

Во время посещения тобольской больницы идеолог проекта "Регион заботы" отметила важность качественного обучения персонала. По ее мнению, здесь не должно быть "случайных людей". "С паллиативным пациентом должен работать врач, который выбрал для себя это направление", - подчеркнула она.

Главный врач больницы поинтересовался, могут ли тобольские специалисты посетить центр паллиативной помощи, которым руководит Нюта Федермессер, и, возможно, пройти обучение, изнутри посмотреть, как налажен процесс. "Мы всегда готовы помочь", - заверила Нюта Федермессер.

По итогам визита в Тюменскую область команда проекта займется анализом собранных данных. Результатом этой работы станет индивидуальная программа развития паллиативной медицинской помощи, учитывающая специфику региона, которую представят губернатору области.

Екатерина Исаева