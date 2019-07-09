Год памяти и славы объявлен в России в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

2020 год объявлен Годом памяти и славы в России. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

"В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - отмечается в тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Проведение Года памяти и славы возложена на Российский организационный комитет "Победа". Правительству поручено в течение месяца обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Региональным властям рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия в рамках Года памяти и славы.