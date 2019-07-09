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Насекомых на тюменских полях будут мониторить с помощью феромонов

Общество, 12:49 09 июля 2019

ursn72.ru

Феромонные приманки разместили на тюменских полях для мониторинга карантинных насекомых-вредителей, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Специалисты управления проведут мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории Тюменской области. В настоящее время проводится обследование крупнейших сельскохозяйственных предприятий области (ЗАО "Ритза", ООО "Агрофирма "КРиММ").

Установлены феромонные и цветные ловушки на наличие карантинных вредителей: западного цветочного трипса, табачной белокрылки, картофельной и томатной моли.

Феромонная ловушка представляет собой небольшой "домик" с липким дном, пропитанный синтезированным половым феромоном, который привлекает самцов насекомых определенных видов. Таким образом можно бороться с вредителями.

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# Россельхознадзор

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