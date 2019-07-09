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Тюменская фабрика сувениров расширит бизнес

Экономика, 15:56 09 июля 2019

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Тюменская фабрика сувениров "ТИГИДОМ" расширит бизнес благодаря поддержке регионального Фонда микрофинансирования. Строится новое здание для размещения производства, а также площадка для обучения школьников гончарному мастерству, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Фабрика с 2015 года выпускает сувенирную продукцию из искусственного камня и гипса, представленную на торговых площадях Урала и Сибири.

В 2017 году компания на средства поддержки Фонда микрофинансирования приобрела электрический роторный станок, станок ЧПУ и сублимационную 3D машину.

Завершение строительства планируется в 2019 году, после реализации инвестиционного проекта будет создано три новых рабочих места.

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