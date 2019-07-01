Две тюменские команды выступят на фестивале "Голосящий КиВиН"

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Команды КВН "Наполеон Динамит" и "Омутинка" представят Тюменскую область на Международном музыкальном фестивале в Светлогорске. "Голосящий КиВиН-2019" пройдет с 19 по 21 июля, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Команда "Наполеон Динамит" принимает участие в "Голосящем КиВиНе" третий год подряд, для "Омутинки" это первая игра. Команда представляет Тюменскую областную региональную организацию Всероссийского общества инвалидов.

"Мы очень счастливы приглашению на фестиваль. Для нас огромный шаг вперед. Настрой у команды боевой, мы готовы достойно представить Тюменскую область", – рассказал участник "Омутинки" Артур Голубев.

Сейчас участники пишут материал и много репетируют, чтобы представить область на фестивале. В Светлогорск команды отправится 12 июля. Первый канал покажет игру в конце сентября-начале ноября 2019 года.