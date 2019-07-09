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Народный музей ковроткачества создали онохинские серебряные добровольцы

Общество, 14:05 09 июля 2019

центр социального обслуживания Тюменского района | Фото: центр социального обслуживания Тюменского района

Экспонаты народного быта, созданные почти 100 лет назад и служившие украшением деревенских изб, можно увидеть в музейной комнате народных традиций "Русская изба". Ее организовали народные умелицы из клуба активного долголетия "Зыряночка" с. Онохино, сообщает департамент социального развития региона.

Собственными силами женщины восстановили старинный деревянный станок для ковроткачества.

центр социального обслуживания Тюменского района | Фото: центр социального обслуживания Тюменского района

Сейчас в народном музее они рассказывают детям об утраченных техниках и технологиях художественных ремесел с. Онохино, в том числе ковроткачества.

В здании также работает музейная мастерская по созданию народных ковров для русской избы, где любой желающий может освоить уникальные техники.

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# ковроткачество , серебряные волонтеры

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