Тюменские медики стремятся выявлять онкозаболевания на ранней стадии

| Фото: kdctmn.ru | Фото: kdctmn.ru

Около 10 тыс. эндоскопических исследований и 853 компьютерной томографии легких провели в тюменском центре "Эндос" за пять месяцев 2019 года , сообщает областной департамент здравоохранения.

В 8,9% случаев выявлены предраковые состояния – диагностированы полипы желудка, пищевода, толстой кишки, язва пищевода, пищевод Баррета, у 90 человек подтверждено злокачественное новообразование. При проведении компьютерной томографии легких – злокачественное новообразование диагностировали 46 пациентам.

Отметим, региональный проект в рамках нацпроекта "Здравоохранение" направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 132,0 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Для решения этой важной задачи направлены все ресурсы медицинских учреждений Тюменской области.

"Перед медицинским сообществом поставлены серьезнейшие задачи: совершенствование системы организации медицинской помощи и развития преемственности между учреждениями; ранняя диагностика онкологических заболеваний и принятие врачебных действий; сокращение сроков ожидания. Общими усилиями уже сделан качественный шаг и онкологические заболевания все чаще диагностируются на первоначальной стадии, когда существует высокая вероятность благоприятного исхода", - отметил главный врач центра "Эндос" Дмитрий Бутов.