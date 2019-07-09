Тридцать восемь клещей, исследованных в тюменских лабораториях, оказались опасными

| Фото: управление Роспотребнадзора Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора Тюменской области

1 тыс. 998 клещей, принятых от населения Тюменской области, исследовали специалисты регионального Роспотребнадзора. В 38 из них обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в 655 - возбудитель боррелиоза.

Как отмечают в ведомстве, всем пострадавшим, не привитым против клещевого вирусного энцефалита, назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином.

Чтобы предотвратить присасывание клещей в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводят акарицидные обработки. Всего обработано 6 тыс. га (100 %), из них в рамках подготовки к летней оздоровительной компании 1,5 тыс. га (100 %).

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. C начала года привито от клещевого энцефалита более 71 тыс. человек, из них более 22 тыс. - дети до 14 лет.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медпомощью. Тюменцам помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

Продолжает работу горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-92-30.