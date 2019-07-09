В Тюмени создают стрит-арт со сказочными персонажами

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

На 24 гаражах создают стрит-арт с изображением персонажей сказок и мультфильмов на ул. Мебельщиков в Тюмени, сообщает администрация города.

Волонтеры и активные жители микрорайона по инициативе совета ТОС "Тура" рисуют сцены из любимых детских сказок и мультфильмов на гаражах, расположенных вдоль пешеходной дорожки.

Председатель совета ТОС "Тура" и руководитель Центра русской культуры Альбина Селезнева отметила, что жителям очень нравятся эти рисунки. Мамы с малышами останавливаются и вспоминают героев любимых сказок. Получилась своеобразная "познавательно-интерактивная площадка", расположенная в непосредственной близости от будущего детского сада, который строится в рамках реализации национального проекта "Образование".

Эскизы для росписи прошли конкурсный отбор. 24 июня в голосовании приняли участие ребята из лагеря с дневным пребыванием Центра русской культуры.

Работы, к созданию которых приступили в начале июля, стали результатом творческих поисков семейных команд – их подготовили дети при поддержке родителей. А консультации они получали в изостудии "Юный художник" центра, которым руководит Марина Ермакова.

Руководитель волонтерского отряда "Мост" Валентина Карнаухова и Марина Ермакова собрали активных жителей, которые откликнулись семьями, и предоставили им краски и инструменты для работы.