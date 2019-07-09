Горожан приглашают на персональную выставку Ольги Трофимовой

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Персональная выставка Ольги Трофимовой "Пролетая рядом" открылась в Тюмени в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

В экспозиции представлены работы, в которых отражены темы движения и путешествий. В основу произведений, выполненных в техниках масляной и темперной живописи, а также акварели, легли впечатления от пребывания художницы во Франции и Голландии. Однако путешествие — это перемещение не только в пространстве, но и во времени. Оно обращает зрителей к теме памяти — родной земли, предков, семьи, детства, друзей юности.

Выставка стала результатом реэкспозиции проекта "Акварели Ольги Трофимовой", более широко и разнообразно демонстрирует грани творчества автора.

Ознакомиться с творчеством автора тюменцы могут до 29 сентября по адресу: ул. Советская, 63. Вход свободный.