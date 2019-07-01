Пятьдесят тысяч рублей могут выиграть тюменцы за изображение "Комфортной городской среды"

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

50 тыс. рублей составляет приз победителя за лучшее фото, лучшее видео и лучшй логотип комфортной городской среды в общероссийском конкурсе, который проводит Фонд "ЖКХ и ЗАКОН" с 10 июля по 10 сентября, сообщают организаторы.

В номинациях "Лучшая фотография комфортной городской среды" и "Лучшее видео комфортной городской среды" изображения должны отвечать требованиям действительности и совпадать с реальным состоянием объектов городской инфраструктуры на момент проведения конкурса.

В номинации "Лучший логотип комфортной городской среды" необходимо создать графическое изображение, наиболее подходящее для его дальнейшего использования в сувенирной продукции.

В бесплатном конкурсе имеют право принять участие как отдельные авторы, так и коллективы вне зависимости от места их проживания. В каждой номинации жюри определяет одного победителя. Торжественная церемония награждения состоится в Москве 30 сентября.

Конкурсные работы принимают на сайте организаторов.