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Губернаторский дом в Тобольске приглашает на виртуальную экскурсию

Общество, 12:05 10 июля 2019

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Совершить виртуальную экскурсию по Музею семьи императора Николая II, который расположен в Тобольске, могут все желающие. Для этого достаточно перейти по ссылке официального сайта Тобольского музея-заповедника, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Музей расположен в мемориальном здании и исторически связан с пребыванием в тобольской ссылке царской семьи. Для посетителей он открылся в 2018 году. За короткий срок Губернаторский дом стал одним из самых востребованных объектов показа городских и межрегиональных паломнических и культурно-познавательных туров. В числе почетных гостей музея – потомки императорского дома и царского окружения, светила современной науки и представители духовенства, известные актеры и писатели, политики и журналисты.

Посещение объекта в режиме онлайн расширяет границы музейного пространства, открывает новые возможности по привлечению аудитории из других городов и стран и знакомит с историко-культурным наследием Тобольска.

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# музей , Николай II , Тобольск , Тюменское музейно-просветительское объединение

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