Губернаторский дом в Тобольске приглашает на виртуальную экскурсию

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Совершить виртуальную экскурсию по Музею семьи императора Николая II, который расположен в Тобольске, могут все желающие. Для этого достаточно перейти по ссылке официального сайта Тобольского музея-заповедника, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Музей расположен в мемориальном здании и исторически связан с пребыванием в тобольской ссылке царской семьи. Для посетителей он открылся в 2018 году. За короткий срок Губернаторский дом стал одним из самых востребованных объектов показа городских и межрегиональных паломнических и культурно-познавательных туров. В числе почетных гостей музея – потомки императорского дома и царского окружения, светила современной науки и представители духовенства, известные актеры и писатели, политики и журналисты.

Посещение объекта в режиме онлайн расширяет границы музейного пространства, открывает новые возможности по привлечению аудитории из других городов и стран и знакомит с историко-культурным наследием Тобольска.