Участок улицы Вересковой в Тюмени закроют на семь дней

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение по ул. Вересковой в Тюмени будет закрыто с 12 до 19 июля. Здесь будут обустраивать ливневую канализацию, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Движение автомобилей будет прекращено по дороге от дома № 16, к. 1 до ул. Казачьи Луга. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршруты.

| Фото: городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта | Фото: городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта

Пути объезда: улицы Лесопарковая, Мебельщиков и Казачьи Луга.