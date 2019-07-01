Участок улицы Вересковой в Тюмени закроют на семь дней
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Движение по ул. Вересковой в Тюмени будет закрыто с 12 до 19 июля. Здесь будут обустраивать ливневую канализацию, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
Движение автомобилей будет прекращено по дороге от дома № 16, к. 1 до ул. Казачьи Луга. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршруты.
| Фото: городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
Пути объезда: улицы Лесопарковая, Мебельщиков и Казачьи Луга.