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Участок улицы Вересковой в Тюмени закроют на семь дней

Общество, 11:10 10 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение по ул. Вересковой в Тюмени будет закрыто с 12 до 19 июля. Здесь будут обустраивать ливневую канализацию, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Движение автомобилей будет прекращено по дороге от дома № 16, к. 1 до ул. Казачьи Луга. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршруты.

городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта | Фото: городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта

Пути объезда: улицы Лесопарковая, Мебельщиков и Казачьи Луга.

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# дорожное движение , ливневая канализация , ограничение движения

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