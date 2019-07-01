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В детском центре "Прометей" провели учебную эвакуацию

Общество, 13:00 10 июля 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

48 детей и 12 работников вывели из детского оздоровительно-образовательного центра "Прометей" в с. Менжинское в Тюменской области в рамках учебной эвакуации, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Тренировку по эвакуации провели сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Сладковскому и Казанскому муниципальным районам Тюменской области.

По легенде, на первом этаже здания возник "пожар". Администрация учреждения вызвала пожарную охрану, а работники центра незамедлительно приступили к эвакуации детей из "горящего здания". Под руководством педагогов, без паники и суеты несовершеннолетние покинули помещения. Всего в ходе тренировки из здания вывели 48 воспитанников и 12 работников.

"После учебной тренировочной эвакуации с детьми провели беседу о действиях при пожаре, а с работниками дополнительный инструктаж по соблюдению требований пожарной безопасности", — пояснил дознаватель ОНД и ПР по Сладковскому и Казанскому района Никита Никитенко.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , дети , тренировка , эвакуация

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