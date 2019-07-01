Тюменцам предлагают обменять километры на рубли

| Фото: пресс-служба полумарафона «Стальной характер - АВТОГРАД» | Фото: пресс-служба полумарафона «Стальной характер - АВТОГРАД»

Благотворительная акция от организаторов полумарафона "Стальной характер - АВТОГРАД" пройдет в Тюмени на Цветном бульваре 11 июля. С 11 до 14 часов около центральной арки все желающие могут проверить свои спортивные навыки и пробежать на беговой дорожке. После этого расстояние пересчитают из расчета один метр – один рубль, сообщает пресс-служба полумарафона "Стальной характер - АВТОГРАД".

Все средства, которые "пробегут" тюменцы, будут направлены на поддержку спортсменов-колясочников Федерации спортивных бальных танцев Тюменской области.

Первой по дорожке пробежит "Мисс Россия 2016", чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира по спортивным танцам Яна Добровольская.

"Бег – это инвестиция в себя и свое здоровье. Поэтому я рекомендую горожанам регулярно заниматься физической активностью. Грядущее мероприятие на Цветном бульваре – еще одна возможность и подготовиться к полумарафону, и принять участие в благотворительности", – рассказала она.

Девушка на июльском полумарафоне планирует преодолеть дистанцию в 5 км. Средства от продажи билетов на участие в этой дистанции также направят на поддержку спортсменов-колясочников в рамках акции "Беги с добром".

Полумарафон "Стальной характер – АВТОГРАД" состоится в Тюмени 20 июля. Принять участие в забеге может любой желающий, выбрав дистанцию 5, 10 или 21,1 км.