Семьдесят пять лет назад был освобожден Вильнюс

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13 июля 1944 от немецко-фашистских захватчиков был освобожден Вильнюс.

Удержанию города, политического центра и важнейшего узла сопротивления на подступах к Восточной Пруссии, командование противника придавало особое значение. На ближайших подступах к городу и его окраинах были отрыты траншеи, оборудованы укрытия, огневые позиции артиллерийских и минометных батарей, установлены минные поля, а все кирпичные здания, подвалы и другие прочные сооружения приспособлены к обороне. Городские кварталы в целом представляли собой опорные пункты, которые занимались пехотными подразделениями с орудиями и танками.

Уличные бои за город начались 8 июля. К исходу дня советские войска перерезали железные дороги, идущие из Вильнюса на Каунас, Гродно, Лиду, и охватили вильнюсский гарнизон противника с трех сторон.

Чтобы не допустить изоляции своих войск в районе Вильнюса, в ночь на 9 июля из Каунаса в район Мейшаголы (25 км северо-западнее Вильнюса) прибыла переброшенная из Германии боевая группа "Вертхерн" - 120 танков и штурмовых орудий. В течение дня она наносила удары, чтобы прорваться к Вильнюсу с северо-запада. С запада к городу выдвигался 16-й авиадесантный полк 2-й воздушно-десантной дивизии, а на станции Ландворово осуществила выгрузку боевая группа "Тольсдорф".

Советским войскам было необходимо срочно осуществить перегруппировку на правом крыле фронта. Генерал армии Иван Черняховский принял решение использовать для разгрома мейшагольской группировки противника 3-й гвардейский механизированный корпус и главные силы 5-й армии. Для уничтожения вильнюсского гарнизона оставлялись только две ее дивизии. Одновременно он приказал маршалу бронетанковых войск Павлу Ротмистрову вывести соединения 5-й гвардейской танковой армии из Вильнюса и развивать ими наступление на алитусском направлении.

Накануне штурма советское командование предложило немецким войскам в городе сложить оружие. Вместо этого командование группы армий "Север" предприняло попытку помочь окруженной группировке с воздуха, но это не облегчило положения вильнюсского гарнизона. Командующий 5-й армией вновь выдвинул блокированным войскам ультиматум. Когда и он был отклонен, в воздух поднялась авиация 1-й воздушной армии, которая нанесла два массированных удара.

Однако, как показали последующие события, сил, выделенных для уничтожения противника в Вильнюсе, оказалось недостаточно.

С 4 до 7 часов 13 июля его группа общей численностью до 3 тыс. человек прорвала окружение в районе обсерватории и через западную часть города вышла в леса юго-восточнее Рыконты. Здесь она соединилась с частями боевой группы "Тольсдорф".

Но все дальнейшие попытки врага прорваться из Вильнюса были пресечены. К 17 часам освобождение столицы Литовской ССР от захватчиков было завершено. Непосредственно в боях за Вильнюс было уничтожено свыше 7 тыс. немецких солдат и офицеров, захвачено свыше 5,2 тыс. пленных.

При подготовке материала использована информация научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил России.