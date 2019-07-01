Тюменская таможня проверила более двухсот международных посылок

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Более 200 международных почтовых отправлений (МПО) проверили сотрудники тюменской таможни за первое полугодие 2019 года - это в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (94 МПО), сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Самыми популярными интернет-покупками в 2019 году у тюменцев стали одежда, электроника и компьютерные запчасти. Однако не все посылки попали в руки получателей. По 33 отправлениям таможенники отказали в выпуске в связи с тем, что поступившие товары признаны не предназначенными для личного пользования.

При покупке в зарубежных интернет-магазинах гражданам следует помнить о порядке перемещения товаров в МПО, который определен главой 40 таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

С 1 января 2019 года действуют новые правила для беспошлинного ввоза товаров физическими лицами на территорию стран Евразийского экономического союза.

Беспошлинно физические лица могут ввезти в МПО товары для личного пользования, стоимость которых до 500 евро и (или) вес которых не превышает 31 кг в течение одного календарного месяца в адрес одного физического лица. Ранее стоимостная норма составляла 1 тыс. евро.

При превышении разрешенных норм ввоза подлежат уплате таможенные платежи по ставке 30% от их стоимости, но не менее четырех евро за 1 кг.

Запрещается пересылать в МПО оружие, взрывчатые вещества, взрывные устройства, средства взрывания, скоропортящуюся продукцию, алкогольную продукцию, любые виды табачных изделий и курительных смесей, наркотики и психотропные вещества, драгоценные камни, озоноразрушающие вещества, опасные отходы, ядовитые вещества, иные товары, запрещенные к пересылке в соответствии с актами Всемирного почтового союза и таможенным законодательством Евразийского экономического союза.

Товары должны быть предназначены только для личного (некоммерческого) использования. Предназначение товаров устанавливает таможенный орган исходя из характера и частоты пересылки товаров, количества товаров в одной посылке, потребительских свойств товаров, практики их применения и использования в быту.

Приложением № 6 к решению совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования" установлен перечень товаров, не относящихся к товарам для личного пользования.

Таможенное декларирование товаров, пересылаемых в МПО, производится физическими лицами с использованием предусмотренных актами Всемирного почтового союза документов, сопровождающих МПО (таможенные декларации форм CN 22, CN 23, сопроводительный адрес CP 71, бланк-пачка CP 72, бланк Е1 (для EMS)).

В случае отсутствия указанных документов, таможенное декларирование товаров, пересылаемых в МПО, производится физическими лицами с использованием пассажирской таможенной декларации.

Товары, пересылаемые в МПО, до их вручения адресатам (их законным представителям), хранятся в объектах почтовой связи в соответствии с правилами оказания услуг почтовой связи.

Выдачу физическим лицам МПО производит объект почтовой связи, в регионе деятельности которого находится получатель МПО, при условии выпуска таможенным органом товаров.

За дополнительной консультацией можно обратиться в тюменскую таможню. Запись на консультацию по телефонам: (3452) 597-244, 597-340, 597-239.